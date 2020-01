TORINO-ATALANTA BIGLIETTI: UNA PARTITA IMPORTANTE – Dopo la sconfitta contro la Fiorentina per 2-1 in Coppa Italia, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di lunedì sera contro la Spal ultima in classifica. Una partita fondamentale per consolidare al meglio il quarto posto in classifica, e volare sempre più in alto in un campionato che potrebbe regalare delle sorprese molto interessanti. A livello di tifo si prospetta una bellissima atmosfera con un probabile tutto esaurito, ma rimane ancora qualche posto disponibile nelle tribune. A proposito di biglietti, oggi comincia la vendita dei ticket per quanto concerne gli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Atalanta e Valencia, ma anche sul match a Torino contro i Granata. Ecco tutti i dettagli.

TORINO-ATALANTA BIGLIETTI: LA SITUAZIONE ATTUALE

Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket, verrà data la possibilità ai tifosi della Dea di prendere i biglietti per Torino-Atalanta. La società ha comunicato che non ci saranno vincoli per la trasferta: liberi di andare nel settore ospiti senza tessera del tifoso. La vendita è appena cominciata e quindi ci sono ancora moltissimi posti disponibili allo stadio Olimpico Grande Torino, ma conviene sempre affrettarsi per evitare di correre all’ultimo momento e adagiarsi solo sui settori più costosi.