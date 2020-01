Doveva essere la partita che avrebbe segnato il ritorno al goal di Duvan Zapata e così è stato: il numero 91 atalantino ha segnato la sua settima rete stagionale dopo mesi di paziente attesa visto l’infortunio che aveva subito ad inizio ottobre. Una partita dove ha lottato con il suo fisico, nonostante si trovasse davanti Nkoulou: nella quale si è scatenato un duello composto principalmente dalla fisicità. Per il colombiano si è trattato di una vera e propria liberazione: un buonissimo punto di partenza, con l’obbiettivo di giocare il girone di ritorno in una maniera Duvan-stante sotto tutti i punti di vista.

IN RETE SU RIGORE: UN PUNTO DI PARTENZA PER DUVAN ZAPATA – Il goal di Zapata era nell’aria: bastava soltanto un attimo per trovare l’opportunità giusta in area di rigore. La continua lotta con la difesa granata aveva in parte bloccato il colombiano che è riuscito comunque ad aiutare i suoi compagni di reparto. Alla fine del primo tempo l’Atalanta riesce a procurare un calcio di rigore, e dal dischetto si presenta lo stesso Duvan: rincorsa, tiro, portiere da una parte e palla dall’altra. Ora è ufficiale: Zapata ritorna al goal. Per il numero 91 atalantino è un punto di ripartenza per dare incisività ad un attacco impeccabile, e se il buongiorno si vede dal mattino ne vedremo delle belle (tipo l’anno scorso).