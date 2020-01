L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domani sera contro il Torino di Walter Mazzarri. Uno scontro diretto per andare in Europa, nella quale servirà un colpo esterno nerazzurro per cercare di raggiungere la Roma quarta. Dall’altra parte ci sono i granata che vogliono riscattare la sconfitta contro il Sassuolo al Mapei. Si prospetta una grande battaglia calcistica, nella quale il clima sugli spalti sarà spettacolare (soprattutto per l’invasione atalantina allo stadio Olimpico Grande Torino). Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Torino-Atalanta.

TORINO-ATALANTA FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

I padroni di casa scenderanno in campo con un 3-4-2-1: tridente offensivo composto da Berenguer, Belotti e Simone Verdi. Lukic, Meité, Laxalt e De Silvestri comporranno il centrocampo. Chiavi della difesa affidate a Izzo. L’Atalanta non presenta particolari novità in termini di formazioni: 3-4-1-2 con il tridente formato da Gomez (che ritornerà a disposizione della Dea dopo i problemi contro la Spal), Ilicic e Zapata completamente titolare. Hateboer e Gosens saranno presenti sulle corsie laterali. De Roon e Pasalic per la mediana orobica.



TORINO-ATALANTA FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meité, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini