Il suo nome sia sul tabellino dei marcatori che tra i migliori in campo non può mai mancare: stiamo parlando ovviamente di Robin Gosens (autore di una stagione praticamente spettacolare). L’esterno tedesco, contro il Torino, è stato protagonista sotto tutti i punti di vista e non solo per il goal: corsa, inserimenti, dribbling e collaudatore per quanto concerne il gioco. Se l’Atalanta è così forte in termini offensivi, il merito del numero 8 atalantino va assolutamente riconosciuto: la sua importanza in questa squadra è evidente nel rifiuto di circa 30 milioni (offerti dal Chelsea) da parte della società bergamasca capitanata da Percassi.

QUANTA CORSA SULLA FASCIA: EUROGOAL DA CAMPIONE – Sabato sera la sua prestazione non è passata inosservata, anzi, viene etichettato come uno dei migliori in campo. Sulla sinistra era riuscito a dominare sotto tutti i punti di vista Del Silvestri e a risultare decisivo per le sorti del match allo stadio Olimpico Grande Torino. Certo, Gosens è sempre promosso a pieni voti anche quando non va a segno, ma contro i granata regala un goal fantastico da fuori area: gesto che solo uno con determinate caratteristiche può fare. Semplicemente una certezza per questa Atalanta che sarà protagonista sia in campionato che in Europa.