Nel calcio la palla è rotonda e può accadere di tutto: puoi passare agli ottavi di UEFA Champions League al tuo primo anno in questa competizione, e allo stesso tempo perdere malamente contro l’ultima classifica (soffrendo dal punto di vista del gioco). Nonostante ciò, l’entusiasmo in quel di Bergamo non è sceso neanche di una virgola: l’obbiettivo è sempre quello di sostenere l’Atalanta fino alla fine, indipendentemente da quello che sarà il risultato finale. Il prossimo match è in trasferta contro il Toro di Walter Mazzarri, e per l’occasione ci sarà l’ennesima invasione nerazzurra allo stadio Olimpico Grande Torino: il segno di un folle amore senza fine.

PIU’ DI 1300 TIFOSI NERAZZURRI A TORINO: L’ATALANTA HA BISOGNO DEL SUO POPOLO – Torino è una trasferta difficile da mancare: sia per tradizione che per costi e distanza. Fa parte di uno di quei contesti specifici dove il concetto di “invasione” viene rispecchiato sotto tutti i punti di vista. Dato il via libera (senza bisogno della tessera del tifoso), il popolo nerazzurro ha risposto presente al match: allo stadio Olimpico Grande Torino ci saranno più di 1300 bergamaschi a sostegno dell’Atalanta. Sicuramente sugli spalti ci sarà una bellissima atmosfera, ma staremo a vedere se l’invasione si tramuterà in campo, con l’Atalanta che ha bisogno di punti per l’Europa.