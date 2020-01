Torino-Atalanta streaming e diretta tv Dazn, dove vedere Serie A sabato 25/01. Oggi all’ Olimpico Grande Torino di Torino si affrontano i granata e i bergamaschi nell’incontro valido per la 22° giornata di campionato di Serie A TIM. Allo Stadio Olimpico Grande Torino arriva l’Atalanta: i bergamaschi non vincono in casa dei granata addirittura dal 2 marzo 2011, quando entrambi i club si trovavano in Serie B. Riuscirà la squadra di Gasperini a trovare i tre punti e a continuare la sua corsa per l’Europa? Arbitra il sign. Marco Guida di Torre Annunziata, al VAR c’è Maresca. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni e come seguire la sfida Torino-Atalanta in diretta tv e streaming su Dazn.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meitè, Lukic, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. All: Mazzarri

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All: Gasperini

Torino-Atalanta in streaming su Dazn, come seguire il match

La telecronaca della partita – dalle 20.45 in diretta streaming su DAZN – sarà di Pierluigi Pardo e Roberto Cravero; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Davide Bernardi. Pre (dalle 20.30) e post partita in diretta dall’ Olimpico Grande Torino con Diletta Leotta e i suoi ospiti.

La sfida dell'Olimpico Grande Torino di Torino sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn. La telecronaca della partita – dalle 20.45 in diretta streaming su DAZN – sarà di Pierluigi Pardo e Roberto Cravero; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Davide Bernardi. Pre (dalle 20.30) e post partita in diretta dall' Olimpico Grande Torino con Diletta Leotta e i suoi ospiti.