L’Atalanta stasera affronterà il Torino allo stadio Olimpico, e le premesse sono buone per centrare un colpo esterno: nonostante serva una concentrazione impeccabile sotto tutti i punti di vista per strappare la vittoria. Tra i tanti elementi che ha a disposizione Gian Piero Gasperini ci sarà anche il centravanti Duvan Zapata: ritornato alla corte nerazzurra dopo l’infortunio di questa estate. Il numero 91 nerazzurro, nonostante non sia andato ancora a segno, ha dimostrato che forma fisica e grinta ci sono al 100%: la prestazione contro la Spal al Gewiss Stadium, aldilà del risultato finale, ne è la prova più evidente. Contro il Torino partirà titolare, e Duvan non vede l’ora di ritornare al goal.

ZAPATA E IL GOAL: QUESTIONE DI TEMPO (E POCO) – Al Gewiss Stadium contro la Spal, l’Atalanta ne è uscita sconfitta ma Duvan Zapata non ha assolutamente sfigurato: corsa, fisicità, grinta e l’assist per il goal iniziale di Josip Ilicic. Quel goal che gli manca dalla settima giornata contro il Lecce (la prima partita disputata nel nuovo stadio), nella quale fino ad allora aveva praticamente una media da un goal a partita. Stasera a Torino, riuscirà il numero 91 atalantino a ritornare a segnare (e di conseguenza portare la Dea alla vittoria)?