TORINO BOLOGNA DIRETTA TV E STREAMING: VERSO IL MATCH

Torino e Bologna si sfideranno oggi, 12 Gennaio, alle ore 15 allo stadio Olimpico di Torino, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. I granata, reduci da un’importante e per certi versi inaspettata vittoria contro la Roma per 2 a 0, vorranno confermarsi per avvicinarsi alla zona Europa League. I rossoblu, ad un solo punto in classifica dai granata, lottano per lo stesso obiettivo; l’ultima partita del Bologna è finita con un pareggio contro la Fiorentina grazie alla prodezza su punizione allo scadere di Orsolini. Si preannuncia una bella partita tra due allenatori molto esperti, due squadre ben consolidate negli anni che provano a fare l’ennesimo salto di qualità. Mazzarri si affiderà al 3-4-2-1, Mihajlovic adotterà invece il 4-2-3-1. Due filosofie di calcio completamente diverse ma entrambe hanno ottenuto buoni risultati nel tempo, anche in tempi recenti. Non resta altro che goderci il match… Ma dove vederlo?

TORINO BOLOGNA DIRETTA TV E STREAMING: DOVE VEDERE IL MATCH

Il match di oggi pomeriggio tra i granata di Mazzarri e i rossoblu di Mihajlovic andrà in scena alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino. La partita verrà trasmessa su Sky, per gli abbonati a Sky Calcio sul canale 253 del decoder. Per quanto riguarda la diretta streaming, come di consueto è disponibile per gli abbonati Sky sulla piattaforma di Sky Go, piattaforma accessibile tramite app per smartphone, tablet e pc.