Le ultime tre partite disputate dal Cittadella di Venturato non sono state positive per la squadra veneta. Il pareggio con la Spezia in mezzo alle due sconfitte con Entella e Benevento, hanno fatto perdere molti punti in chiave play-off ed è necessario un cambio di tendenza. L’obiettivo del Cittadella è sempre stato quello dell’approdo in Serie A, sfiorato negli anni e mai raggiunto. Le potenzialità ci sono, ma il campionato di Serie B 2019/20 è sempre più combattuto, con squadre più o meno piazzate nelle stesse posizioni e con gli stessi punti.

L’impegno di sabato con il Trapani per la compagine di Venturato, non sembra essere poi così proibitivo. I siciliani sono al penultimo posto in classifica con 19 punti, ma vengono da due risultati positivi in chiave salvezza. La vittoria per 3-1 con l’Ascoli e il pari esterno per 1-1 contro il Venezia, hanno rilanciato parzialmente il Trapani che prima di questi due risultati, era in una situazione ancor più critica assieme al Livorno. Match insomma importante per entrambe le squadre, ma in chiavi differenti. Il nono posto attuale non serve a nulla al Cittadella, dunque i tre punti con la penultima in classifica dovranno essere un’obbligo per Venturato. Calcio d’inizio ore 15, sabato 1 febbraio.

Trapani-Cittadella diretta tv e streaming, dove vedere Serie B sabato 1 febbraio

Il match di Serie B, Trapani-Cittadella, in programma sabato 1 febbraio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti per la Serie B e sarà possibile vedere il match in streaming attraverso l’app di DAZN, direttamente sul proprio smartphone, tablet, pc o Smart TV. Buona visione!