UFFICIALE-Eriksen è un calciatore dell’Inter: ecco le sue prime dichiarazioni

Il momento che i tifosi dell’Inter aspettavano da giorni è arrivato: Christian Eriksen è ufficialmente un calciatore dell’Inter.

A rendere noto l’approdo del calciatore danese è stato proprio il sito ufficiale dell’Inter con la seguente nota:”Christian Dannemann Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore danese classe 1992, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Tottenham, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.”

Oltre alla sopracitata nota, sul sito ufficiale del club nerazzurro, è stata raccontata anche la storia e i numeri ottenuti dal centrocampista ex Ajax, in seguito ne citeremo qualche passaggio: “Creare spazi dove non dovrebbe esserci alcuno spazio. Osvaldo Soriano descriveva questa categoria di calciatori come profeti e poeti del gioco. Christian Eriksen gli spazi ha iniziato a crearli, vederli e idearli all’età di tre anni, quando suo papà Thomas lo mise in campo, il pallone tra i piedi, a Middlefart, isola di Fionia, Danimarca, a pochi chilometri da Odense, la città di un altro Christian, Hans Christian Andersen.”

” (…) Istintivo, ma cerebrale, con la necessità di sentirsi il più coinvolto possibile all’interno del match. Da Amsterdam a Londra il viaggio lo proietta al Tottenham, nel 2013. Una nuova sfida, in un campionato differente, in un palcoscenico importante. Diventa da subito il cardine della squadra, segna con costanza (da un minimo di 8 a un massimo di 14 gol a stagione), trascina la squadra fino alla finale di Champions League 2019. Ma sono i dati a descrivere l’incredibile crescita di Eriksen: prende parte attiva a 113 reti. Dal giorno del suo debutto nel campionato inglese ha collezionato 62 assist (nessuno come lui), 571 occasioni create (più di Ozil e Hazard), 23 gol da fuori area e 8 su calcio pazziato (anche in questi due casi un primato). Numeri entusiasmanti.”

L’ormai ex centrocampista del Tottenham ha inoltre rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore alla corte di Antonio Conte a Inter Tv:”Non vedevo l’ora di arrivare, essere qui è bellissimo e sono felice di essere un nuovo giocatore dell’Inter. Sono molto emozionato e non vedo l’ora di farmi conoscere dai tifosi, ho già avuto modo di sentire il loro calore, è stata un’accoglienza fantastica”

Per quanto riguarda i numeri e le statistiche che lo considerano come uno dei calciatori più proliferi della Premier degli ultimi anni, il danese ha dichiarato: “Non sono uno che tiene tantissimo ai numeri ma so che piacciono alla gente e testimoniano che ho fatto molto bene in Inghilterra. Ora è il momento di una nuova sfida, sono molto felice di poter giocare in Serie A e con una grande società come l’Inter, Club fantastico”

In merito al parere e al giudizio sul suo prossimo allenatore, Eriksen ha affermato: “Conte? Ho avuto modo di conoscerlo quando ero al Tottenham e abbiamo affrontato il suo Chelsea, è stata molto dura. L’opportunità di conoscerlo e di imparare come giocano le sue squadre mi entusiasma.”

Insomma si può dire che l’arrivo in Italia di un calciatore di questo calibro, che vanta di una classe immensa e di numeri incredibili e al pieno della maturità calcistica, l’Inter possa dire la sua per la corsa allo scudetto ma, soprattutto, che il calcio italiano sta tornando.