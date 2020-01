Spagna: terra molto caliente e dove il calcio viene vissuto in maniera molto particolare. Quello che accadrà in quel di Valencia sarà un clima abbastanza particolare, e non per quello che possono offrire gli spagnoli, ma per l’arrivo di un popolo atalantino che sarà protagonista di una delle trasferte più importanti della storia della Dea. Valencia-Atalanta è una partita che rimarrà impressa nella memoria di chi sente la maglia orobica come una seconda pelle: per non parlare della enorme opportunità di passare ai quarti di finale di UEFA Champions League (contando che per i bergamaschi si tratta della prima partecipazione in assoluto).

VALENCIA-ATALANTA: INVASIONE NERAZZURRA PER FARE LA STORIA DELLA DEA – Come citato molte volte in questa settimana, per fare la storia dell’Atalanta bisogna essere in tanti: indipendentemente da quello che potrà essere il risultato finale. Molti tifosi nerazzurri si sono subito fatti avanti per prendere i biglietti: da contare che vi era la possibilità di andare o con la Ovet che con la Curva Nord, mentre ieri la società ha dato a disposizione 250 posti libera che subito sono stati esauriti. Si prospetta sugli spalti dello stadio Mestalla un grande calore di pubblico, in primis dal settore ospiti dello stadio Mestalla: esaurito e soprattutto atalantino.