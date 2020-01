Van Dijk super anche in questa stagione, rematch per il Pallone d’Oro?

La mancata vittoria al Pallone d’Oro 2019 non è andata giù a Virgil Van Dijk. Il colosso olandese classe 1991 ha perso la sfida con Leo Messi, solamente per 7 voti. Negli ultimi anni non c’è mai stata una lotta così serrata per l’assegnazione del prestigioso premio individuale. In Europa, il centrale difensivo del Liverpool è stato il più votato ma le votazioni negli altri continenti, hanno fatto la differenza.

La stagione scorsa è stata letteralmente perfetta per il difensore dei Reds, il quale non è mai stato dribblato per tutta l’intera stagione e oltre. Un record storico e che quest’anno non ha ripetuto. Nonostante ciò, a livello di rendimento, Virgil è sempre il difensore più forte del mondo: il suo Liverpool ha subito solamente 14 reti in Premier League in 21 gare. Miglior difesa assoluta in Inghilterra. In Europa, la squadra di Klopp ha tentennato a livello difensivo, ma si è assicurata il passaggio del turno agli ottavi di finale in Champions League.

Mbappe probabile vincitore nel 2020?

Il club di Anfield sta proseguendo alla grande la stagione, anche grazie al gigante di Breda e alle sue prestazioni impeccabili. Tutto ciò potrebbe bastare per assicurarsi il Pallone d’Oro quest’anno? Tutto dipenderà dai trofei e dai soliti cannonieri come Messi, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappe. Proprio quest’ultimo pare essere il calciatore più indicato per la vittoria finale. Van Dijk potrebbe avere un’opportunità qualora vinca da protagonista la Premier League e un trofeo tra Champions League ed Europeo con l’Olanda. Magari da capitano come lo è al momento. Solo in questo caso, Virgil potrebbe avere la sua rivincita dopo aver sfiorato il sogno nel dicembre scorso. Mission Impossible? Forse si, ma il ciclopico muro del Merseyside non si tirerà indietro neanche quest’anno.