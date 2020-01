Var, l’Ifab dà maggior libertà decisionale ai guardalinee

Da due anni a questa parte che il Var, è stato introdotto, per aiutare gli arbitri e guardalinee in campo, in parecchie occasioni ci sono state polemiche.

Quest’anno soprattutto con la regola del fallo di mano volontario o meno, relativo ai calci di rigori.

In alcune partite sì, in altre no, e nessuno arriva ad una spiegazione logica per rendere il calcio un gioco pulito senza battibecchi.

Ora, l’Ifab, l’organo competente delle regole del calcio, ha voluto dare un piccolo cambio riguardo il fuorigioco.

Come si legge da un articolo de La Repubblica “si introduce la tolleranza, si restituisce potere al guardalinee. Addio agli offside millimetrici, in cui basta la punta di uno scarpino oltre la linea dei difensori per annullare un gol”. sarà dirimente quanto visto e deciso in campo dai guardalinee. Che sono le figure fin qui più penalizzate dall’introduzione della tecnologia: costretti prima a tenere la bandierina abbassata fino alla conclusione dell’azione, poi a comunicare la loro decisione che però dovrà essere sempre rivista al video.

Quindi bisognerà riconsiderare anche la posizione dell’attaccante che va verso la porta. Il fuorigioco si valuterà dal passaggio del compagno di squadra che fa scattare il compagno.

Parte adesso spontanea una domanda: ma di quanti centimetri si potrà valutare se il giocatore è o meno in off-side? e tutti i guardalinee, valuteranno come vogliono?

Ne vedremo delle belle.