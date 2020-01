Vidal-Inter, ci siamo: l’agente è atterrato in Italia

La telenovela invernale tra Arturo Vidal e l’Inter pare essere giunta ai titoli di coda. Nonostante l’ottima prestazione fornita dal cileno nel derby spagnolo con il Barcellona, i blaugrana vogliono liberarsi di lui il prima possibile. Com’è noto, Vidal non rientra nei piani dei catalani che sono in rotta con l’ex Juventus per via di un contenzioso da 2,4 milioni di euro. Tuttosport riporta che proprio oggi, l’agente del centrocampista Felicevich, atterrerà a breve in Italia per definire l’accordo per l’approdo all’Inter di Vidal.

La soluzione per l’arrivo del giocatore sarà quella del prestito con diritto di riscatto a fine stagione. Conte in questo modo avrà a disposizione il centrocampista che voleva: esperto tatticamente e abile nel gioco offensivo. In molti si ricordano della spiccata vena offensiva che Vidal aveva quando militava nella Juventus di Conte, dove era incaricato pure dei calci di rigore. Il cileno rimane un’ottimo centrocampista nonostante qualche anno in più. Il prezzo che l’Inter dovrà sborsare per assicurarsi Vidal a titolo definitivo sarà intorno ai 20 milioni di euro. Non pochi per un 32enne, ma le qualità dell’ex Leverkusen non si discutono di certo e con Sensi e Barella al suo fianco, l’Inter aumenterebbe in maniera esponenziale la propria caratura a centrocampo.