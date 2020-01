Cristiano Lucarelli sogna di portare il suo Catania in Serie B e per farlo, i siciliani dovranno aggiungere un’altro tassello importante domenica prossima contro la difficile Viterbese. Entrambe le squadre militano nella parte alta della classifica, in piena zona play-off. Il Catania è al settimo posto in classifica con 33 punti, mentre la Viterbese figura al nono con 29. Le distanze tra le due compagini sono ridotte e la sfida potrebbe risultare decisiva per le sorti play-off, e la relativa promozione in Serie B.

La convincente vittoria con l’Avellino, ha rilanciato il Catania dopo una serie non proprio positiva di risultati (una sconfitta e tre pari consecutivi). Queste ultime quattro partite della Viterbese sono andate a fasi alterne: due vittorie con Virtus Francavilla e Picerno, intervallate da due pareggi con Bari e Paganese. Due squadre dunque un po’ discontinue a livello di vittorie nelle ultime gare, ma destinate a darsi battaglia ai play-off di questo campionato di Serie C girone C. Calcio d’inizio ore 15, domenica 26 gennaio.

Viterbese-Catania streaming e diretta tv, dove vedere Serie C domenica 26 gennaio

Il match di Serie C, Viterbese-Catania, in programma domenica 26 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, rete streaming online che detiene i diritti del campionato di Serie C. Grazie a Eleven Sports sarà possibile vedere i match delle squadre di Serie C direttamente dal proprio smartphone, computer o tablet. Vi auguriamo una buona visione e un buon divertimento!