West Ham-Liverpool, i Reds possono volare a +19 sul City

Una eventuale vittoria del Liverpool questa sera sul campo del West Ham, ammazzerebbe il campionato in maniera definitiva. Non che avessi non lo sia, ma la possibilità di portare la squadra a +19 sul City, Klopp non la può perdere. Il tecnico tedesco sta entusiasmando da tre anni almeno con il suo Liverpool e il merito è tutto suo. Specialmente nella scelta degli interpreti sia offensivi che difensivi, i quali sono serviti a creare una squadra che rasenta la perfezione.

Avere in questo momento un vantaggio di 16 punti sul Manchester City campione in carica, allenato da un certo Pep Guardiola, testimonia quanto il tecnico e la dirigenza di Anfield abbiano lavorato in maniera impeccabile in questi anni. L’acquisto che ha spostato gli equilibri in casa Liverpool è stato senza dubbio quello di Virgil Van Dijk, centrale difensivo arrivato dal Southampton due anni fa e che ha trasformato in una saracinesca la difesa.

City superiore a centrocampo rispetto ai Reds?

Il punto più dolente del Liverpool pare essere il centrocampo, ma ciò non riguarda l’efficacia degli uomini a disposizione di Klopp. Ma la qualità rispetto al centrocampo del Manchester City. Gli uomini di Guardiola possono contare sul centrocampista più forte del mondo, Kevin De Bruyne, e su uomini di qualità come David Silva, Foden o Gundogan. La qualità è superiore ai vari Henderson, Fabinho, Milner o Keita, i quali però stanno mettendo anima e corpo per rendere questa squadra imbattibile. La parte centrale del campo, non sembra essere un problema per Klopp in stagione visto che i Reds hanno vinto 22 partite su 23 disputate in questa Premier League. Dunque è un problema invisibile, come sono invisibili le inseguitrici dei campioni in carica. Mai state vicine alla compagine di Klopp in queste 23 giornate.