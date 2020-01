Zaniolo, la Roma non vuole forzare i tempi di recupero

Il bruttissimo infortunio a Niccolò Zaniolo ha scosso tutto l’ambiente della Roma, così come tutto il calcio italiano. Il ragazzo rappresenta il futuro della società giallorossa e della Nazionale italiana. Roberto Mancini vorrebbe averlo a disposizione per il prossimo Europeo, date le ottime prestazioni da parte del calciatore nelle ultime apparizioni con gli azzurri.

La Roma però va cauta con il recupero del proprio calciatore: il Corriere dello Sport riporta come la società non voglia assolutamente forzare i tempi di recupero di Zaniolo, vittima di un infortunio serio. Ovvero la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Il talento dovrà dunque recuperare pienamente, e la sua completa guarigione potrebbe avvenire a luglio. Zaniolo avrebbe già iniziato le sedute di fisioterapia dopo la delicata operazione al ginocchio, che ha avuto esito positivo. Dunque meglio non correre rischi inutili, i quali potrebbero compromettere la carriera di un futuro calciatore straordinario che farà sognare sia la Roma, che la Nazionale italiana. Sarà un vero peccato non ammirare le gesta di Zaniolo al prossimo Europeo e il presidente della Federazione, Gravina, ha espresso vicinanza al calciatore.

Augurando a lui un brillante recupero, senza appunto forzarne i tempi. L’Europeo partirà dunque in salita per Mancini, che ora dovrà riorganizzarsi dopo la perdita del talento più cristallino del calcio italiano attuale.