Zidane e Real Madrid carichi, battere il Valladolid per tornare in vetta

La sconfitta inaspettata del Barcellona sul campo del Valencia, non può che aver fatto piacere al Real Madrid di Zinedine Zidane. La Casa Blanca sta disputando un’ottima stagione e il lavoro di società e allenatore, stanno dando i suoi frutti. Le merengues a parte l’acquisto altisonante di Hazard, hanno preferito improntare le proprie campagne acquisti degli ultimi due anni su calciatori giovani. Tutti promettenti e che stanno facendo le fortune del tecnico francese in questa stagione.

I vari Rodrygo, Mendy o lo stesso Vinicius Junior – tornato a giocare come si deve nelle ultime settimane – sono giovani promesse che tutti gli altri club invidiano. Il rendimento dei nuovi acquisti è stato buono e può senz’altro migliorare con l’esperienza. Qualora il Real riesca a battere il Valladolid domani, potrà andare in vetta solo. Staccando il Barcellona di tre punti.

Occasione da non perdere per staccare il Barcellona

Qualora Zidane riesca a portare a casa questa Liga, il valore della conquista sarebbe maggiore rispetto a quella del 2016-17. Molti giocatori presenti in rosa adesso, sono nella fase calante della loro carriera mentre altro devono ancora crescere. L’obiettivo però non pare così impossibile. Infatti, il Barcellona di Messi non è continuo e ciò potrebbe portare il Real Madrid a prendere fiducia nei propri mezzi. Questo vale specialmente per i calciatori più acerbi. La sfida contro il Valladolid sarà dunque una gara che potrebbe dare un’iniezione di fiducia notevole all’ambiente. Reduce dalla stagione shock dello scorso anno.