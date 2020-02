Allegri snobbato in Europa: tornerà davvero alla Juventus?

L‘epilogo dello scorso campionato di Serie A sancì la fine del rapporto tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha lasciato la società bianconera da vincente assoluto, anche se a denti stretti. Quell’esonero non è stato davvero mai digerito dall’ex tecnico del Milan. Il freddo saluto di circostanza con Agnelli a Torino se lo ricordano tutti. Ora in molti lo rivogliono indietro visti i risultati altalenanti della Juventus di Maurizio Sarri. Ancora alle prese con i mal di pancia di Dybala e CR7, ma anche con una ricerca di solidità difensiva. Caratteristica che spiccava invece nella Juventus di Allegri.

Nonostante il ricco palmares tra Milan e Juventus, Max pare non essere richiesto dal resto delle squadre europee. Il Tottenham una volta esonerato Pochettino, ha preferito puntare su Mourinho mentre il Barcellona su Setien. Dopo il polemico esonero di Valverde. Insomma, Allegri pare proprio non piacere in Europa. In Italia invece, gli estimatori per lui sono in tanti ma Max punta in alto e ciò vuol dire solamente Juventus.

Possibile ritorno in bianconero a campionato in corso?

La sconfitta contro il Verona, ha lasciato il segno in casa bianconera. Sarri è oramai sotto processo e solo le prossime partite sapranno dirci se la Juventus vorrà cambiare oppure no. Lo spogliatoio non sembra tranquillo in questo momento e un ritorno di Allegri, non è assolutamente da escludere. Il tecnico toscano è ancora sotto contratto e Agnelli potrebbe fare dietrofront, ridando le chiavi bianconere a Max. Ancora nulla è perduto. La Juventus è in corsa per tutti e tre gli obiettivi, che però con il clima di adesso paiono essere un miraggio. La cura potrebbe essere Allegri?