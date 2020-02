Altamura-Taranto. Alle ore 15 allo stadio ‘Tonino D’Angelo’ di Altamura i padroni di casa guidati in panchina da mister Alessandro Monticciolo ospitano il Taranto di mister Luigi Panarelli, il match è valido per la 24.a giornata del girone H del campionato di Serie D. I murgiani occupano la 12.a posizione in classifica con 28 punti all’attivo (7 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte) con 3 punti di margine sulla zona playout, attualmente occupata dal Nardò a 25 punti, la formazione di Monticciolo è reduce da 3 pareggi consecutivi contro Francavilla (2-2), Gravina (1-1) e nell’ultimo turno Fasano (1-1). Gli ospiti, invece, occupano la 5.a posizione con 38 punti (12 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte), gli stessi del Casarano che ha raggiunto gli ionici al quinto posto in classifica, la squadra di Panarelli è reduce dalla sconfitta interna per 0-1 dello ‘Iacovone’ per mano del Foggia, seconda forza del torneo.

Proprio la gara dello ‘Iacovone’ contro il Foggia ha alimentato polemiche e il dopo-partita si è rilevato piuttosto pesante in quel di Taranto tant’è che all’indomani della sconfitta interna contro i ‘satanelli’, il direttore sportivo degli ionici Vincenzo De Santis si è lasciato sfuggire qualche dichiarazione nei confronti del Foggia: “Da bitontino mi auguro che sia il Bitonto a vincere questo campionato” (tuttocalciopuglia.com). Altamura-Taranto sarà diretta dal signor Giuseppe Rispoli della sezione di Locri, coaudiuvato dai signori Antonio Aletta di Avellino e Antonio Caputo di Benevento.

Altamura-Taranto, come seguire il match in tv e streaming

Altamura-Taranto, info diretta tv e streaming. Questa gara della 24.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 15, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gara anche in differita sempre su Studio 100. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre o seguire il match sulla pagina Facebook di Studio 100.