Aston Villa-Manchester City streaming gratis finale Coppa di Lega: dove vedere il match del 1/3

Domenica 1 Marzo, alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per la finale di Coppa di Lega inglese tra Aston Villa-Manchester City. Le due compagini si sfideranno, dinanzi ad una grande cornice di pubblico, al Wembley Stadium di Londra. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate di campionato. In particolare, la squadra di Dean Smith ha perso per 3-2 in casa contro il Tottenham ed ha perso per 2-0 in trasferta contro il Southampton. In semifinale l’Aston Villa ha superato il Leicester vincendo per 2-1 in casa e pareggiando per 1-1 in trasferta. Il Manchester City si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di Premier League. I Citizens, infatti, hanno vinto per 2-0 in casa contro il West Ham e per 1-0 in trasferta contro il Leicester. In semifinale il City ha superato il Manchester United vincendo per 3-1 in trasferta e perdendo per 1-0 in casa.

Aston Villa-Manchester City in programma domenica 1 Marzo si può vedere in diretta streaming su DAZN, che trasmette in diretta tutte le partite della Serie BKT, e tre partite di Serie A per ogni turno di campionato. L’offerta della Tv online si caratterizza per un’elevata flessibilità ed è accessibile su smart Tv, PC, smartphone, tablet e console videogiochi. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.