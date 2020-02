Contro la Fiorentina non ci sono alibi: l’unico obbiettivo è quello di vincere per staccare la Roma in classifica e consolidare il quarto posto solitario con un +3 importante in vista dello scontro diretto al Gewiss Stadium di Bergamo. L’Atalanta riparte da qui, dall’ennesima opportunità di dare un colpo al campionato. Una partita nella quale i nerazzurri dovranno sfornare una prestazione da “Dea” per portare a casa una vittoria importante, ma non sarà facile: i viola di Iachini sono intenzionati a puntare sui tre punti per avvicinarsi al treno delle prime dieci in classifica (ed entrare in lotta per l’Europa). Si prospetta una grande battaglia calcistica e sugli spalti viste le polemiche di Coppa Italia.

UNA VITTORIA CHE MANCA DAL 1993, MA QUESTA ATALANTA PUÒ FARE DI PIÙ – L’ultima vittoria dei nerazzurri al Franchi è datata 1993, nella quale Perrone riesce a strappare un successo importantissimo per la lotta in chiave europea (nonostante i nerazzurri non entrarono in Coppa Uefa per un solo punto). Da lì in avanti tante difficoltà tra sconfitte schiaccianti, polemiche e rimonte contro una Fiorentina che era lanciata nelle zone alte. Ma oggi i tempi sono cambiati, tanto che l’Atalanta è diventata una vera e propria big del campionato italiano. Sulla carta i pronostici danno per favoriti gli uomini di Gasperini, ma la palla è rotonda e può accadere di tutto. Staremo a vedere oggi pomeriggio alle 15:00 l’esito di un match appetibile da entrambe le parti.