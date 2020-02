La settimana che prepara l’Atalanta allo scontro diretto contro la Roma a Bergamo è cominciata. L’attesa è molta per la grandissima posta in palio: tre punti che valgono il quarto posto, e di conseguenza un piazzamento in UEFA Champions League. I nerazzurri sono carichi dopo la vittoria contro la Fiorentina di sabato pomeriggio (2-1 con Zapata e Malinowskyi a trascinare la Dea verso una conquista fiorentina dopo 27 anni di paziente attesa), ma guai a perdere l’obbiettività delle cose: dal punto di vista psicologico serve mantenere i piedi ben piantati per terra, anche perché basta un attimo che tutto si ribalta. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo il programma odierno al Centro Bortolotti di Zingonia: tra classici allenamenti e anche una partita d’allenamento per testare il tutto sotto l’aspetto tecnico tattico.

IL PROGRAMMA ODIERNO DELL’ATALANTA AL CENTRO BORTOLOTTI DI ZINGONIA

ALLENAMENTO POI ALLE 15:30 PARTITA CONTRO IL RADOMIAK – Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della squadra, l’Atalanta svolgerà un programma diviso in due parti: la prima che comprende il classico allenamento per capire le condizioni degli uomini guidati da Gian Piero Gasperini, poi nel pomeriggio, più precisamente verso le 15:30, ci sarà una partitella d’allenamento contro il Radomiak (squadra che milita nella seconda serie polacca).