Per l’Atalanta è uno dei punti più alti della storia (se non il più glorioso): affrontare il Valencia agli ottavi di finale di UEFA Champions League con la possibilità di giocarsi le proprie carte. Una partita aperta sotto tutti i punti di vista nella quale può accadere di tutto. Certo, gli ospiti sono una signora squadra, avente una grande esperienza in Europa, ma i nerazzurri non sono certamente intenzionati a fare semplice presenza. Gian Piero Gasperini in conferenza stampa ha sottolineato la piena fiducia nei suoi giocatori e che la Dea potrà dire la sua in quel di San Siro: il sintomo di una mentalità che ti può permettere di arrivare in alto.

LA PAROLA IMPOSSIBILE NON ESISTE: ATALANTA, PUOI GIOCARTELA A VISO APERTO (SENZA PAURA) – “Per domani sera dobbiamo avere emozioni positive, per fare qualcosa in più ed esprimerci al meglio. Non ci devono tremare le gambe anche se c’è grande attesa, sono 70 giorni che aspettiamo questa gara. Noi dobbiamo pensare alla nostra partita, sarà una sfida difficile ed equilibrata come tutte quelle di Champions. E’ giusto avere fiducia, ma l’euforia può essere pericolosa“. Queste sono le parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida tra l’Atalanta e il Valencia: mai dichiarazione fu così chiara ed evidente. I nerazzurri sentono tantissimo questa partita: il voler a tutti i costi la vittoria è più forte di quella pressione che può avere un contesto così particolare come gli ottavi di finale della Coppa dei Campioni. Bisogna anche frenare quell’euforia di troppo (come ha sottolineato lo stesso mister), ma ciò che è stato detto in conferenza stampa fa capire quanto l’Atalanta sia intenzionata a fare molto di più della semplice “presenza”: perché qui a Bergamo la parola “impossibile” non esiste.