L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pronta per la sfida casalinga contro il Genoa al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita nella quale servirà dare il 100% sia per conquistare i tre punti che per scavalcare la Roma al quarto posto (in piena zona Champions League). Dopo il 7-0 conquistato a Torino c’è grande voglia di raggiungere la seconda vittoria consecutiva, anche se i rossoblu sono alla ricerca di un colpo esterno per sperare nella salvezza. Sotto il contesto tecnico tattico c’è da contare il ritorno dell’esterno dell’Atalanta Castagne: finalmente a disposizione del mister dopo settimane di paziente attesa (nonstostante l’attuale posizione in Serie A).

CASTAGNE RITORNA, E LA FASCIA LATERALE È BEN COPERTA – Castagne aveva riportato un fastidio al ginocchio sinistro che lo aveva costretto a stare lontano dai campi di gioco per un paio di settimane: la sua assenza si faceva sentire eccome (con lui freschezza e velocità erano all’ordine del match). Contro il Genoa, l’Atalanta potrà contare su di lui al 100%: principalmente Gian Piero Gasperini che non può fare a meno dei suoi esterni per produrre il suo gioco. Molto probabilmente partirà dalla panchina, ma la sua considerazione (e presenza) è scontata come i casoncelli a pranzo. Staremo a vedere.