L’Atalanta contro il Genoa ha dimostrato che bisogna lavorare molto per quanto concerne il salto di qualità: perdere punti contro squadre assolutamente alla portata può risultare decisivo (in negativo) quando in ballo ci sono opportunità come queste. Certo, la classifica sorride visto che grazie alla sconfitta della Roma al Mapei Stadium contro il Sassuolo e di conseguenza la Dea è salita al quarto posto, ma non ci si può permettere più di una fermata di questo tipo (il match contro la Spal insegna). Uno dei pochi che ha sfornato una buonissima prestazione è sicuramente il centravanti Duvan Zapata: autore di due assist decisivi e ciò ne ha creato l’ottimismo perfetto per il futuro.

DUE ASSIST PER ZAPATA: VOLONTA’ E TALENTO CHE CREA OTTIMISMO – Da quando è ritornato in gruppo, Duvan Zapata ha mostrato evidenti segni di miglioramento anche quando era meno tirato in causa rispetto ai suoi compagni di squadra. Risulta decisivo anche nel momento in cui non è protagonista sul profilo della finalizzazione. Contro il Genoa, aldilà del pareggio, è stato determinante per le sorti del match: due assist sia per Djimsiti che per Josip Ilicic. La via della rete non è stata centrata ieri pomeriggio, ma ciò che sta facendo ora come ora in campo, vale tantissimo per l’Atalanta: per rivederlo al 100% ci vorrà del tempo, ma se il buongiorno si vede dal mattino, ci si prospetta un girone di ritorno Duvan-stante.