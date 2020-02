Per l’Atalanta gli esterni sono abbastanza fondamentali: il motore del gioco nerazzurro nella quale velocità, apertura e cross sono all’ordine del giorno. La partita con la Spal, dove sono mancati gli interpreti sulla destra, ha fatto capire tanto sulla questione. Sotto il profilo tecnico/tattico, oltre ad un Gosens in crescita e a un Castagne che piano piano sta migliorando dall’infortunio, c’è una pedina che nelle ultime settimane è sulla bocca di tutti per tutta una serie di motivi legati alla prestazione sul campo: stiamo parlando di Hans Hateboer. Il numero 33 nerazzurro ha creato molti pareri contrastanti: c’è chi sostiene che uno come lui sulla destra è insostituibile, e poi ci sono altri che ritengono il giocatore non ancora pronto per fare il passo più lungo della gamba. Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo il tutto.

HATEBOER BENE IN QUESTI ANNI, MA IL SALTO DI QUALITÀ MANCA – Non si discute il fatto che Hans Hateboer abbia fatto una crescita esponenziale negli ultimi anni: specialmente il campionato scorso dove ha regalato anche qualche goal decisivo per le sorti dell’Atalanta di Gasperini. In questa stagione è stato altalenante tra prestazioni convincenti (con tanto di tre assist) ad altre insufficienti. Seguendo il bilancio, sono giuste le critiche (calcistiche) di alcuni tifosi sul ragazzo nella quale si sottolinea che manca il salto di qualità? Contando che non si può accusare Hateboer di non essere all’altezza, evidenziando però allo stesso tempo che in alcuni match le sue valutazioni sono insufficienti, è legittimo pensare in maniera costruttiva che il numero 33 atalantino debba fare di più. Staremo a vedere in questo girone di ritorno se Hans riuscirà a fare una stagione da “Dea” come quella del campionato scorso.