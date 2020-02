Dopo settimane nella quale il calciomercato di gennaio ha fatto da padrone per quanto concerne il mondo del pallone, finalmente si parla esclusivamente di un discorso legato al campo. L’Atalanta oggi affronterà il Genoa al Gewiss Stadium di Bergamo: una partita nella quale i nerazzurri dovranno confermare il buon momento dimostrato contro il Torino una settimana fa. L’occasione è colossale, ma guai a sottovalutare l’avversario: il match contro la Spal insegna, e per conquistare i tre punti servirà la giusta concentrazione. Si prospetta una grande battaglia calcistica sia sugli spalti che in campo, nella quale può accadere di tutto: soprattutto per la enorme posta in palio.

LA ROMA PERDE A REGGIO EMILIA: ATALANTA, OPPORTUNITÀ DA SFRUTTARE – La caduta della Roma di Fonseca a Reggio Emilia contro il Sassuolo è un segnale che l’Atalanta deve sfruttare a pieno: una vittoria permetterebbe agli uomini di Gian Piero Gasperini di scavalcare i giallorossi e salire al quarto posto in classifica (in piena zona UEFA Champions League). Fame, pronostici e favore e rosa al completo: tutti elementi che sulla carta potrebbero risultare decisivi, ma occhio a dare tutto per scontato. Staremo a vedere se l’Atalanta riuscirà a conquistare la sua seconda vittoria di fila.