Atalanta, Papu Gomez: “Abbiamo disputato una grande partita”

Grande entusiasmo nell’ambiente bergamasco dopo lo strepitoso successo in quel di Valencia. I nerazzurri sono riusciti ad imporsi con un bel 4-1, ipotecando il passaggio del turno e, quindi l’accesso ai Quarti di finale di Champions League. Raggiante a fine partita il Papu Gomez, consapevole che la sua squadra è ad un passo da una storica impresa: “Abbiamo fatto una partitona, con un risultato favorevole. Un 4-1 che ci permetterà di andare a Valencia con due risultati a disposizione per passare il turno”. La tensione però deve rimanere alta, perchè il passaggio del turno è tutt’altro dato per scontato secondo l’attaccante argentino: “Nel ritorno ci sarà comunque da lottare contro una squadra che avrà anche l’appoggio del pubblico. Servirà comunque un miracolo perché non bisognerà fidarsi perché il calcio riserva anche questo tipo di sorprese. Abbiamo fatto la gara che avevamo preparato perché in Champions non c’è altro modo per fare bene. Abbiamo pressato bene e concretizzato tutto quello che abbiamo creato”. Non poteva mancare poi un ringraziamento ai tifosi, l’uomo in più di questa Dea: “I tifosi? Vederli così tanti a San Siro è stato bellissimo, anche perché credo che siano quelle cose che si fanno una volta nella vita e che rimarranno nella storia“. L’Atalanta può ora sognare.