Ormai il Papu Gomez è diventato una pedina sempre promossa a pieni voti sotto tutti i punti di vista: corsa, dribbling, velocità, prodezze da vero campione, goal e ambizione nel voler sempre cercare la vittoria (per non parlare del ruolo di leader e trascinatore dell’Atalanta). Il numero 10 nerazzurro è sempre promosso a pieni voti per l’impegno e la determinazione che mette in campo tutte le domeniche, compresa anche l’ultima impresa fatta contro la Fiorentina per 2-1. Fino a qui nulla di sorprendente, tranne per una cosa: la capacità di risultare praticamente instancabile agli occhi di tutti, e quando le cosi si complicano è sempre pronto a dare una mano ai suoi compagni di squadra.

GOMEZ DECISIVO SIA IN ATTACCO CHE IN DIFESA (E SE NON E’ PRESENTE LA SUA MANCANZA SI FA SENTIRE) – Quello che si è visto a Firenze fa capire quanto il Papu Gomez si sia consolidato non solo come pedina individuale, ma anche come uomo squadra: per tutta la partita non ha fatto altro che fare avanti e indietro arrivando a dare una mano anche in difesa per recuperare la palla, risultando addirittura infaticabile per la costanza che ha in tutti i 90 minuti. Semplicemente l’ennesima ciliegina sulla torta di un giocatore che si fa sempre sentire: in campo la sua presenza, fuori la sua mancanza.