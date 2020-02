ATALANTA-ROMA BIGLIETTI: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di sabato sera contro la Fiorentina di Iachini (subentrato a Montella) allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Una partita nella quale servirà portare a casa un colpo esterno fondamentale ai fini della classifica finale: i nerazzurri sono al quarto posto e vogliono consolidare questa posizione. A livello tecnico la Dea scenderà al completo, con tanto di tridente offensivo titolare (formato da Gomez, Ilicic e Zapata). Si prospetta una grande battaglia calcistica, e dopo quello che è successo in Coppa Italia si presuppone anche una sorta di ambiente caldo. Inoltre c’è anche da contare lo scontro diretto con la Roma: più precisamente la prossima giornata di campionato. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione attuale per quanto concerne la vendita dei biglietti.

ATALANTA-ROMA BIGLIETTI: LA SITUAZIONE

ATALANTA-ROMA BIGLIETTI: I SETTORI DISPONIBILI DEL GEWISS STADIUM – Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket sono ancora disponibili i biglietti per la sfida tra l’Atalanta e la Roma. Al dettaglio: la Curva Pisani è completamente esaurita, in quella Morosini sono disponibili pochissimi posti, stesso discorso anche per la tribuna UBI, mentre invece la tribuna Nerazzurra, essendo la più costosa, rimane l’unico settore con una disponibilità molto più ampia. Ovviamente non è da escludere che vi si possa essere qualche sorpresa: per esempio è capitato di vedere ancora qualche biglietto per la Curva Nord a 48 ore dall’inizio del match. Staremo a vedere se si verificherà l’ennesimo tutto esaurito.