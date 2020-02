ATALANTA-ROMA BIGLIETTI: GRANDE ATTESA PER IL MATCH – L’Atalanta ha la testa a Firenze contro la Fiorentina, ma dopo la gara con i viola c’è lo scontro diretto per il quarto: al Gewiss Stadium di Bergamo, tra due settimane, arriverà la Roma. Una partita che vale una posta in palio tanto importante quanto decisiva per le sorti del campionato. Entrambe stanno viaggiando in classifica, e si prospetta una grande battaglia calcistica: per non parlare del clima sugli spalti, nella quale il popolo atalantino cercherà di trascinare i ragazzi verso una vittoria molto importante. Ecco la situazione attuale per quanto concerne la vendita dei biglietti per Atalanta-Roma.

ATALANTA-ROMA BIGLIETTI: LA SITUAZIONE ATTUALE

ATALANTA-ROMA BIGLIETTI: ECCO I SETTORI DISPONIBILI DEL GEWISS STADIUM – Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket, vi è ancora la possibilità di prendere i biglietti per la sfida tra l’Atalanta e la Roma al Gewiss Stadium di Bergamo. La vendita è cominciata con un boom impressionante, e la disponibilità è calata vista la volontà di andare a vedere un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. Al dettaglio: Curva Pisani e Tribuna Ubi sono esauriti; Curva Morosini e Tribuna Nerazzurra con ampia possibilità di acquisto. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.