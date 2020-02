ATALANTA-ROMA FORMAZIONI: UN QUARTO POSTO CHE VALE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE – Una delle partite più importanti della stagione: Atalanta e Roma si giocano la possibilità di entrare in Champions League e l’appuntamento è importante. I nerazzurri vengono dal successo a Firenze contro la Fiorentina; i capitolini giallorossi vogliono riscattare la sconfitta interna contro il Bologna. Ci sono tutti gli elementi per assistere ad un match coi fiocchi, ma ecco le probabili formazioni della sfida di sabato sera.

ATALANTA-ROMA FORMAZIONI: LE PROBABILI SCELTE PER IL BIG MATCH DI SABATO SERA

I nerazzurri padroni di casa non vogliono rinunciare a quello che è stato il loro DNA offensivo: 3-4-1-2 con davanti il “trio delle meraviglie” formato da Duvan Zapata, Josip Ilicic e Papu Gomez. A centrocampo ritorna Marten De Roon al fianco di Remo Freuler; fasce affidate ad Hateboer e Robin Gosens. Chiavi della difesa affidate a Josè Palomino (accompagnato sia da Rafael Toloi e Djimsiti). Per quanto concerne invece la Roma 4-2-3-1 con Mkhitaryan, Under e Perotti a sostegno dell’unica punta Dzeko. A centrocampo mancherà Cristante per squalifica e allora il favorito è Pellegrini; classica difesa a quattro con l’ex Mancini che dovrà dare una mano sia in fase offensiva che sulla retroguardia.

ATALANTA-ROMA FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D.Zapata.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Pellegrini, Veretout; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko.