Atalanta-Roma streaming DAZN e diretta tv Serie A, dove vedere il match di sabato sera

ATALANTA-ROMA STREAMING: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH – Un vero e proprio scontro diretto per andare in Champions League. Da una parte c’è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che viene dalla straordinaria vittoria contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi di Firenze (a segno Duvan Zapata e Ruslan Malinovskyi verso la fine) e completamente lanciata da un grandissimo entusiasmo tra campionato e ottavi di Coppa dei Campioni; dall’altra invece c’è la Roma allenata da Fonseca reduce dalla sconfitta casalinga contro un Bologna in piena zona UEFA (merito dell’ex atalantino Musa Barrow che segna addirittura una doppietta). Gli elementi sono buoni per assistere ad una partita coi fiocchi sotto tutti i punti di vista: da contare che sugli spalti del Gewiss Stadium molti settori dello stadio di Bergamo sono esauriti e non è un caso se nei prossimi giorni verrà registrato l’ennesimo tutto esaurito. In termini di classifica le due squadre sono distaccate di soli tre punti, nella quale un risultato può dare un segnale chiaro ed evidente al campionato di Serie A: in caso di successo nerazzurro la Dea conquisterebbe un + 6 importantissimo (contando dell’ampio distacco dalla sesta); il pareggio non cambierebbe nulla da entrambe le parti; se si dovesse verificare invece un colpo esterno degli uomini di Fonseca, i nerazzurri verrebbero agganciati (posizione più, posizione meno in base agli scontri diretti). Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo dove vedere la partita Atalanta-Roma: in programma sabato sera alle 20:45.

La partita Atalanta-Roma sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tre partite ogni giornata di Serie A, di tutto il campionato di Serie B e di molti altri sport. Da contare anche il pre partita (disponibile alle 20:15) e il post match alle 22:50 con le interviste ai protagonisti. Un big match per il quarto posto in classifica (che vorrebbe dire UEFA Champions League) dove si affronteranno due squadre che in campo daranno tutto per prendere l'intera posta in palio. Staremo a vedere come si evolverà la situazione a Bergamo: se ci ritroveremo di fronte all'ennesimo successo degli uomini guidati da Gian Piero Gasperini oppure se si assisterà ad un colpo esterno della Roma.

