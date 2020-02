ATALANTA-SASSUOLO BIGLIETTI: CHAMPIONS LEAGUE, CAMPIONATO E POI IL MATCH CONTRO IL SASSUOLO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di sabato sera contro la Roma al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita che vale a tutti gli effetti un vero e proprio scontro diretto per andare in UEFA Champions League. Sugli spalti dello stadio ci sarà un vero e proprio tutto esaurito: lo specchio di quello che si assisterà in campo visto che entrambe le squadre non vogliono puntare al pareggio. Ovviamente non si pensa solo al big match contro i giallorossi (o agli ottavi a San Siro con il Valencia), ma anche alla partita casalinga dove la Dea ospiterà il Sassuolo: analizziamo la situazione per quanto concerne la vendita dei biglietti.

ATALANTA-SASSUOLO BIGLIETTI: LA SITUAZIONE ATTUALE

ATALANTA-SASSUOLO BIGLIETTI: APERTA LA VENDITA – Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket, sono comparsi verso le 12:00 i biglietti per assistere alla partita tra l’Atalanta e il Sassuolo. Ovviamente, a vendita iniziata, tutti i settori dello stadio sono disponibili: dalla Curva Pisani fino alla Tribuna Nerazzurra. Ovviamente non conviene aspettare visto che quando la Dea gioca in casa è difficile trovare posto. Staremo a vedere se si registrerà l’ennesimo tutto esaurito al Gewiss Stadium di Bergamo.