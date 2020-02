ATALANTA-SASSUOLO BIGLIETTI: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH – Nonostante la vittoria storica conquistata contro il Valencia, l’Atalanta è pienamente concentrata sulla sfida con il Sassuolo al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita apertissima nella quale entrambe le squadre hanno bisogno di vincere per raggiungere i loro obbiettivi stagionali: i bergamaschi per consolidare il loro piazzamento in UEFA Champions League (essi sono quarti in classifica con sei punti di vantaggio sulla Roma); i neroverdi per avvicinarsi alla salvezza cercando di esprimere il loro gioco. A livello di tifo ci sarà la solita atmosfera affascinante sugli spalti: andiamo a vedere i settori a disposizione del Gewiss Stadium.

ATALANTA-SASSUOLO BIGLIETTI: I SETTORI DISPONIBILI DEL GEWISS STADIUM

Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket, sono ancora disponibili i biglietti per la sfida tra i nerazzurri di Gian Piero Gasperini e i neroverdi emiliani. Al dettaglio: Curve Pisani e Morosini completamente esaurite, ma tribune Ubi (€47) e Nerazzurra hanno ancora qualche posto a disposizione. Ci si aspetta l’ennesimo tutto esaurito, ma non si sa mai che vengano messi a disposizione altri biglietti a 24 ore dall’inizio della partita (come è capitato altre volte nei match casalinghi dell’Atalanta Bergamasca Calcio). Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore.