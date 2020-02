ATALANTA-SASSUOLO BIGLIETTI: MATCH RINVIATO (ORA CHE SI FA) – La partita tra l’Atalanta e il Sassuolo è stata rinviata a data da destinarsi per i problemi riguardanti il Coronavirus che sta colpendo l’Italia nelle ultime 72 ore. Si parla tanto di un recupero fissato per il 18 marzo, ma è ancora da decidere se verrà aperta al pubblico oppure no. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione per quanto concerne l’esito dei biglietti inutilizzati per la sfida tra i nerazzurri di Gian Piero Gasperini e i neroverdi.

ATALANTA-SASSUOLO BIGLIETTI: TRA RIMBORSO E VALIDITÀ – “La Società informa i tifosi interessati che i biglietti emessi per assistere alla partita Atalanta-Sassuolo, valida quale 25ª giornata-6ª di ritorno della Serie A TIM e rinviata a data da destinarsi, saranno validi per assistere al recupero del match. Con successivo comunicato verranno inoltre rese note le modalità per richiedere eventuali rimborsi“. Questo è il comunicato dell’Atalanta Bergamasca Calcio per quanto concerne il match contro il Sassuolo: rinviato per emergenza Coronavirus (Lombardia e Veneto in primis). In attesa di quello che sarà il comunicato definitivo della Lega Calcio, la società nerazzurra garantisce sia la validità del biglietto che la procedura per un probabile rimborso. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.