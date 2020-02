ATALANTA-SASSUOLO STREAMING: UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER ENTRAMBE – Nonostante la vittoria storica conquistata contro il Valencia, l’Atalanta è pienamente concentrata sulla sfida con il Sassuolo al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita apertissima nella quale entrambe le squadre hanno bisogno di vincere per raggiungere i loro obbiettivi stagionali: i bergamaschi per consolidare il loro piazzamento in UEFA Champions League (essi sono quarti in classifica con sei punti di vantaggio sulla Roma); i neroverdi per avvicinarsi alla salvezza cercando di esprimere il loro gioco. Ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo.

ATALANTA-SASSUOLO PROBABILI FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

I nerazzurri attueranno un turnover che comprende l’inserimento di elementi molto particolari: in attacco un tridente con Malinovskyi, Muriel e Duvan Zapata; centrocampo composto da Tameze e De Roon; ritorna Castagne sulla fascia; chiavi della difesa a Mattia Caldara. Per quanto riguarda invece il Sassuolo 4-3-3 con Caputo, Boga e Berardi; Locatelli e Obiang avranno il compito di mantenere compatto la linea mediana (in tutte due le fasi); mentre Ferrari e Romagna saranno al centro della difesa neroverde.

ATALANTA-SASSUOLO PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, Tameze, De Roon, Castagne; Malinovskyi; Muriel, Duvan Zapata.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang, Djuricic; Berardi, Caputo, Boga.