Atalanta-Sassuolo streaming e diretta tv Serie A, dove vedere il match di domenica

ATALANTA-SASSUOLO STREAMING: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH – Nonostante la vittoria storica conquistata contro il Valencia, l’Atalanta è pienamente concentrata sulla sfida con il Sassuolo al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita apertissima nella quale entrambe le squadre hanno bisogno di vincere per raggiungere i loro obbiettivi stagionali: i bergamaschi per consolidare il loro piazzamento in UEFA Champions League (essi sono quarti in classifica con sei punti di vantaggio sulla Roma); i neroverdi per avvicinarsi alla salvezza cercando di esprimere il loro gioco. Ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo dove vedere Atalanta-Sassuolo.

ATALANTA-SASSUOLO STREAMING DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI DOMENICA

Il match tra Atalanta-Sassuolo in programma alle ore 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 del decoder Sky), con diretta a partire dalle 14:30. E poi alle 17:00 ampio pre e post partita in studio con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.