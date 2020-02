Quando ti trovi davanti ad avversari di un certo spessore è necessario dare sempre il 100%: magari riuscendo a fare molto di più del semplice compitino. Risultare decisivo sia in fase difensiva che offensiva è sempre un punto a favore per portare a casa un risultato positivo. Nella partita contro la Roma, l’Atalanta ha potuto contare su un difensore completo come il brasiliano Rafael Toloi: autore di una prestazione impeccabile ieri sera al Gewiss Stadium. Con lui i giocatori giallorossi non sono riusciti a passare la retroguardia orobica: il segno di una pedina semplicemente indispensabile per una big come la Dea.

QUANTA FORZA RAFAEL TOLOI: RETROGUARDIA AL SICURO E AIUTO IN FASE OFFENSIVA – Il numero 2 nerazzurro ha dato un grande contributo nella vittoria dell’Atalanta di due sere fa: contrasti eseguiti in maniera perfetta, fisicità dirompente, ottimo lavoro in fase di costruzione, aiuto pure al reparto offensivo e un goal sfiorato in rovesciata. Un segno di crescita sicuramente importante per una pedina condizionata ad inizio stagione da quel brutto infortunio che gli fece saltare l’ultima parte del campionato scorso. Negli scontri diretti, giocatori del suo calibro, fanno eccome la differenza: in attesa di quella che sarà la partita di mercoledì contro il Valencia