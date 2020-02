Forse nessuno si sta rendendo conto di quello che sta succendendo in vista di Atalanta-Valencia. Gli ottavi di UEFA Champions League sono sempre più vicini, e la testa dal punto di vista del tifo è gia proiettata alla partita più importante della storia nerazzurra. Certo, il campionato non è assolutamente da accantonare visto il quarto posto odierno, ma è chiaro che il fascino della Coppa dei Campioni è molto particolare. Per San Siro siamo vicini a quota 40. Salvezza? No, ma aldilà delle battutte, è un punto che statisticamente sembra impressionante, ma in prima persona sarà spettacolare sotto tutti i punti di vista.

ATALANTA-VALENCIA, APPUNTAMENTO CON LA STORIA: A SAN SIRO OLTRE 36MILA BERGAMASCHI – Pensi ad Atalanta-Valencia e subito i brividi vengono fuori per l’importanza di questo match. Il popolo atalantino non vuole mancare a tutto ciò, infatti tra prelazioni e vendita libera siamo arrivati ad un numero impressionante di spettatori: oltre 36mila bergamaschi saranno presenti in quel di San Siro. Statisticamente toglie il fiato, ma in prima persona sarà una cosa nella quale la meraviglia e lo spettacolo vengono messi assieme. Si prospetta di arrivare a quota 40mila: impresa non impossibile da raggiungere vista l’aumento di domanda per i ticket nerazzurri. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.