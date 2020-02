La settimana di Atalanta-Valencia è cominciata: l’attesa sta finendo minuto dopo minuto e il popolo atalantino non vede l’ora di riempire gli spalti di San Siro e scrivere l’ennesima pagina di storia. Mercoledì si assisterà ad una grande partita dove entrambe le squadre vogliono un successo fondamentale per il passaggio del turno: magari semplificando le cose in vista della gara di ritorno. Se giocatori e mister sentono tantissimo il match, il tifo, anzi, l’intera città di Bergamo è già con la testa a Milano: contesto assai affascinante, che allo stesso tempo si trasformerà in spettacolo quando tutto ciò verrà provato in prima persona.

PER ATALANTA-VALENCIA L’INTERA CITTÀ DI BERGAMO A SAN SIRO – Una delle partite più importanti della storia atalantina: ciò fa capire il valore di Atalanta-Valencia. A San Siro ci sarà un clima particolarmente caldo: saranno presenti oltre 42mila tifosi nerazzurri a sostegno degli uomini di Gian Piero Gasperini. Un risultato che già di per sé è meraviglioso (indipendentemente dal risultato), ma la spettacolarità del popolo atalantino è da provare in prima persona: soprattutto in occasioni come queste. La storia va riscritta tutti insieme: società, mister, giocatori e pubblico. Certo, dall’altra parte c’è una signora squadra come il Valencia, ma l’Atalanta ha tutte le carte in regola per giocarsela ad armi pari, e chissà, magari provando ad agguantare un successo importante.