ATALANTA-VALENCIA BIGLIETTI: L’ATTESA DEL DESIDERIO DI SCRIVERE LA STORIA – Mancano due settimane prima di Atalanta-Valencia per quanto concerne gli ottavi di finale di UEFA Champions League. Una partita considerata da tutti come il match più importante della storia atalantina in più di 112 anni: del resto la posta in palio è tanto grande quanto spettacolare. Se in campo si prospetta una sfida apertissima nella quale entrambe le squadre vogliono strappare la vittoria, sugli spalti di San Siro ci sarà un clima che definire caldo è poca cosa. Il popolo della Dea non vuole mancare a Milano, e si è presentato in massa sia online che nelle varie ricevitorie in quel di Bergamo per prendere i ticket: ecco la situazione attuale per quanto concerne i settori disponibili e non.

ATALANTA-VALENCIA BIGLIETTI: LA SITUAZIONE ATTUALE

ATALANTA-VALENCIA BIGLIETTI: TANTA VOGLIA DI DEA PER SCRIVERE LA STORIA – Sul sito di Vivaticket vi è ancora la possibilità di prendere i biglietti per la sfida tra l’Atalanta e il Valencia. Se l’invasione nerazzurra era ben consolidata fino a qualche giorno fa, ora come ora il numero è pienamente in crescita: a San Siro ci saranno più di 38mila tifosi orobici (un clima che a sol sentire tali parole sembra meraviglioso). In termini di settori sono rimasti solo il terzo anello rosso (58€); tribuna d’onore rossa (€279); poltroncine rosse (€226). Non ci vorrà molto per far salire la quota verso i 40mila.