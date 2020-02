ATALANTA-VALENCIA: APPUNTAMENTO CON LA STORIA – Fino a qualche anno fa tutto questo poteva essere solo un sogno: l’Atalanta in Champions League e magari tra le prime 16 squadre d’Europa? Semplicemente una considerazione che si limita al semplice desiderio. Oggi, 19 febbraio 2020, tutto ciò diventa realtà: la Dea è nell’olimpo del calcio e stasera affronterà il Valencia per gli ottavi di finale della Coppa dei Campioni. Una partita considerata da tutti come il punto più alto della società bergamasca, ma in tutto ciò gli uomini di Gian Piero Gasperini non vogliono per nulla accontentarsi della semplice soddisfazione: sono intenzionati a voler passare il turno. Non sarà un match facile, aldilà che il Valencia abbia delle assenze importanti, nonostante ciò, i nerazzurri affronteranno la sfida con un solo obbiettivo: vincere.

PER ATALANTA-VALENCIA GRUPPO AL COMPLETO: QUANTE CARTE DA GIOCARE – I nerazzurri affrontano gli ospiti nel periodo migliore possibile: vittoria con la Roma, quarto posto e una rosa praticamente al completo. Partite come Atalanta-Valencia vanno affrontate con tutte le carte in regola sotto tutti i punti di vista: specialmente l’opportunità di avere il parco giocatori completamente a disposizione di Gian Piero Gasperini (dal “trio delle meraviglie” fino ad arrivare ai neo acquisti). Strategie, colpi a sorpresa e un piano collaudato: questi sono gli elementi. Sulla carta la Dea parte avvantaggiata, ma l’esperienza e la voglia di portare a casa un colpo esterno fondamentale per il ritorno, potrebbe risultare una sorta di compenso per il Valencia.

PAURA DI NESSUNO: LA FAME DI UNA DEA PRONTA A SCRIVERE LA STORIA – A livello mentale ed emozionale si può dire che l’Atalanta sia pronta al 100%. La pressione degli Ottavi di Champions League è solo un fattore ampiamente superato: il girone è stato un vero e proprio insegnamento per i nerazzurri. Da contare anche la fame nel volere a tutti i costi centrare il successo, indipendentemente dal fatto di trovarsi a giocare contro una signora squadra contro il Valencia. Aldilà di analisi e pronostici, non ci resta che aspettare stasera.