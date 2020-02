Se Gabriele D’Annunzio fosse ancora vivo, avrebbe sicuramente scritto qualche poesia nei confronti del fantasista Josip Ilicic: la classe di un giocatore che quando entra in campo non fa altro che creare piacere al sol vederlo con la palla tra i piedi. Contro il Valencia, il numero 72 atalantino è protagonista non solo di una prestazione eccezionale, ma anche di una rete spettacolare che solo fuoriclasse come lui possono tirare fuori. L’ennesima prova che Josip per questa Atalanta è come il pane: non ne puoi fare a meno per la destrezza offensiva che riesce a dare a tutta la squadra in campo.

“IL PIACERE DI D’ANNUNZIO” REINCARNATO JOSIP ILICIC (GOAL FAVOLOSO) – “Segnava, con una specie di tiro, poichè il suo talento gli aumentava l’eccitamento“. Ecco come Gabriele D’Annunzio avrebbe descritto Josip Ilicic prendendo spunta dalla poesia “il piacere”. Già, il piacere di assistere alla prodezza di un campione come il numero 72 atalantino, fotogramma per fotogramma: palla tra i piedi, si libera di due difensori del Valencia, prodezza addirittura con il piede destro e il goal spettacolo è completamente insaccato. Non certamente una sorpesa visto il talento dello sloveno: nella quale rappresenta sia poeticamente che calcisticamente il suo valore per questa Atalanta (e il bello deve ancora venire).