Nel cartone di Toy Story si diceva “Verso l’infinto ed oltre”, in quel di Bergamo si usa il termine “Siam bergamaschi e non conosciam confine“. Parole ovviamente diverse dal punto di vista grammaticale, ma in comune per quanto concerne il significato: se Buzz Lightyear girava senza limiti nello spazio, il popolo dell’Atalanta fa lo stesso in Italia e in Europa. La fede è sempre venuta in primo piano per questo tifo, indipendentemente da categoria e risultati, portando a vivere questi quattro anni in maniera passionale e piena di un grandissimo entusiasmo. Gli ottavi di andata sono sempre più vicini, e ovviamente i brividi al sol pensare di vedere la Dea giocarsi la possibilità di entrare ai quarti di finale di UEFA Champions League. Atalanta-Valencia sarà una partita apertissima (più di quanto dicano i pronostici), ma è sugli spalti di San Siro che si assisterà a qualcosa di epico, che riscriverà ancora una volta la storia di questo club sotto tutti i punti di vista.

PER ATALANTA-VALENCIA ALTRO CHE INVASIONE: IL DOPPIO DELLO STADIO DI BERGAMO A SAN SIRO PER LA STORIA – La vendita libera per Atalanta-Valencia è andata sempre di più a gonfie vele: prima 12mila solo nella prima giornata, poi 22mila, addirittura il muro dei 35mila è stato abbattuto, ma nessuno si sarebbe mai immaginato statisticamente. A San Siro ci saranno oltre 40mila atalantini a sostegno della Dea: un numero che al sol citarlo fa venire i brividi (pensando anche all’energia del tifo orobico durante il match), ma in prima persona sarà uno spettacolo che verrà ricordato a lungo da parte di chi sente la maglia dell’Atalanta come una seconda pelle.