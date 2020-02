L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di sabato sera contro la Roma. Una partita valida per il quarto posto in classifica: piazzamento che vorrebbe dire UEFA Champions League. L’atmosfera è abbastanza calda sia sugli spalti che per quello che si vedrà in campo: contando il fatto di vedere un match apertissimo sotto tutti i punti di vista. Tra i tanti che hanno voglia di mettere il segno sul match c’è sicuramente l’attaccante Duvan Zapata: in goal contro la Fiorentina ma desideroso di fare il bis anche in casa con i giallorossi al Gewiss Stadium di Bergamo.

ZAPATA GIÀ A QUOTA 8: CONTRO LA ROMA BIS PER ARRIVARE IN DOPPIA CIFRA – L’Atalanta ha la fortuna di ritrovare Duvan Zapata in un periodo dove tra campionato e Coppa dei Campioni si può puntare veramente a fare le cose in grande. Il numero 91 atalantino è arrivato a quota otto reti stagionali in Serie A, e contro la Roma c’è tanta voglia di ripetersi: magari cercando di arrivare finalmente in doppia cifra in termini di goal. Ovviamente è una partita tutta da scoprire, ma l’impegno da parte del colombiano sicuramente non mancherà. Staremo a vedere se il centravanti si ripeterà sabato sera al Gewiss Stadium.