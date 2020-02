L’Atalanta vince contro il Valencia per 4-1 scrivendo la storia sia del calcio bergamasco che quello europeo. Una partita nella quale c’è stata anche la presenza del centravanti Duvan Zapata: autore di una prestazione composta da tanta fatica (vista la retroguardia ospiti) e una rete sbagliata. Ma la fiducia nei confronti del numero 91 atalantino è dimostrata dal grandissimo applauso del popolo atalantino.

QUEL GRANDISSIMO APPLAUSO VALE TUTTO PER ZAPATA – Nella ripresa Gian Piero Gasperini inserisce Duvan Zapata al posto di un buon Mattia Caldara. Il numero 91 atalantino, contando che non è ancora al top della forma, fa fatica a farsi avanti in attacco: merito anche della difesa del Valencia che tendeva a marcarlo costantemente. Verso la fine però ha l’occasione per sfondare la porta e sentenziare una manita storica: ripartenza dell’Atalanta con Hateboer, Gomez servito al centro, passaggio verso Duvan Zapata che si trova solo davanti al portiere. Ovviamente la scelta più logica era quella di tirare subito in porta (indipendentemente da quello che sarebbe stato l’esito), ma invece si incarta e perde palla. In tutto ciò però il pubblico comincia ad incitarlo intonando il coro “Duvan! Duvan! Duvan!“: tifo che vale come un goal. A dimostrazione di quanto tutti credano in Zapata: ci vuole solo pazienza e il colombiano ritornerà a gonfiare la rete come l’anno scorso.