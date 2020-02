La prestazione super contro il Barcellona nei quarti di finale di Coppa del Re, ha entusiasmato tutto l’ambiente dell’Athletic Bilbao. I baschi hanno estromesso i campioni di Spagna grazie a una rete d’astuzia firmata Inaki Williams. Il velocissimo calciatore spagnolo del Bilbao, pare proprio essere l’arma in più per la squadra di Garitano. In campionato, i baschi sono al nono posto in classifica e vengono da una sconfitta contro la Real Sociedad. Squadra rivelazione di questa stagione spagnola, capace di estromettere il Real Madrid dalla Coppa del Re in semifinale.

I baschi potrebbero incontrare ancora una volta la Real Sociedad, qualora entrambe le squadre passino le semifinali di Coppa del Re. Il Bilbao dovrà vedersela con il Granada di Diego Martinez, che ha eliminato nei quarti di finale il quotatissimo Valencia. Una squadra da prendere con le molle e che solamente a -1 dal Bilbao nella Liga. Una sfida alla pari dunque è che terrà tutto il San Mames con il fiato sospeso. Calcio d’inizio ore 21, mercoledì 12 febbraio.

Athletic Bilbao-Granada streaming e diretta tv, dove vedere Coppa del Re mercoledì 12 febbraio

Il match di Coppa del Re, Athletic Bilbao-Granada, in programma mercoledì 12 febbraio alle ore 21, non sarà trasmesso in tv da nessuna emittente italiana. DAZN e Mediaset detengono i diritti della Coppa del Re, ma hanno reso disponibile la visione della competizione solamente in paesi esteri come Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Giappone. Consigliamo agli appassionati di collegarsi alle rispettive pagine Facebook o Instagram dei rispettivi club per seguire la diretta live del match.