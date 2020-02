Aubameyang-Inter, il bomber dell’Arsenal in nerazzurro se parte Lautaro?

L’Inter di Antonio Conte non può fare a meno di Lautaro Martínez, ma i corteggiamenti di Real Madrid e Barcellona nei confronti del bomber argentino si fanno sempre più insistenti. Si è praticamente aperta un’asta per l’attaccante tra i due colossi più grandi del calcio spagnolo e mondiale. Quando le merengues o i catalani si mettono in testa l’acquisto di un calciatore, difficilmente il tentativo va a vuoto. Il Real vuole un bomber che possa sostituire Karim Benzema, mentre il Barcellona punta a trovare colui che possa prendere il posto di Luis Suarez. Sia il Madrid che il Barca hanno gli stessi obiettivi e il braccio di ferro a suon di milioni per Lautaro, occuperà le pagine dei giornali per la prossima estate.

Qualora dovesse partire Lautaro, qual’è l’alternativa valida per l’Inter? Secondo gli ultimi rumors di mercato, Conte avrebbe già individuato il profilo ideale: Aubameyang dell’Arsenal.

Veloce e tremendamente cinico, Auba ha stregato Conte

L’attaccante del Gabon in forza all’Arsenal, non ha rinnovato con i gunners – contratto in scadenza nel 2021 – e potrebbe arrivare in nerazzurro la prossima estate. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Aubameyang sarebbe gradito dalla squadra milanese. Conte vuole al fianco di Lukaku, un’attaccante rapido e che sappia aggredire lo spazio. L’identikit di Aubameyang pare essere quello giusto: le doti da velocista e da killer dell’area di rigore, caratterizzano il bomber africano che con Lukaku formerebbe una coppia esplosiva. Lautaro permettendo.